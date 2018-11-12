بالفيديو.. مشهد رائع لأحد الشلالات في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، مشهد رائع لأحد الشلالات في منطقة تبوك، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنه شكل منظر رائع وطبيعي وكأنها لوحة فنية.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” القصيم – الرياض – حائل – الحدود الشمالية –عسير – الباحة مكة المكرمة- جازان ” غدًا الإثنين.