ضحايا شركات التمويل الوهمية يتحدثون.. البداية من ” واتساب “

علي القحطاني(صدى):

روى المواطن منصور الزبالي، أحد المتضررين من شركات التمويل الوهمية، قصته مع هذه الشركات، مؤكدًا أن بداية الموضوع كانت عن طريق ” جروبات ” على تطبيق واتساب.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه تعرّف على أحد الأشخاص بدعى ” أبو سليمان ” والذي قال له إنه لديه شركة تمول التجار المبتدأين من 5 مليون إلى 10 مليون إلى 16 مليون، وليس أقل من ذلك.

وأشار إلى أن تواصل معه وقال إن أوراقه كاملة ما عدا مشكلة في القوائم المالية ولابد من دفع مبلغ مالي 85 ألف للشركة لتجاوز هذا الأمر، مضيفًا أنه دفع المبلغ و62 ألفًا آخرين، ثم بدأت الأخلاق تتغير عليه واختفوا جميعهم بعد ذلك.

من جانبه، أكد متعب الحربي وهو أحد المتضررين من شركات التمويل الوهمية، أن الشركة الوهمية هي شركة إماراتية ملاكها سعوديون وتصطاد السعوديين فقط خاصة في دبي ولا تقبل غيرهم.

وأشار إلى أنه متحدث باسم عدد كبير من المتضررين، وأنهم أعطوا له وكالة للتحدث باسمهم، مؤكدًا أنهم تقدموا بقضايا إلى القضاء الإماراتي.

عدنان الصالح مستشار قانوني: عقوبة جرائم الحيل المالية ترتبط حسب قوانين الدولة التي تقع فيها الجريمة #معالي_المواطن pic.twitter.com/CxGeeon7mF — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 12, 2018