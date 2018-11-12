صحيفة برتغالية تكشف عن انجازات ” خيسوس ” مع الهلال في الدوري السعودي

محمد السعران(صدى):

سلطت صحيفة برتغالية الضوء على إنجازات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة ” noticiasaominuto ” أن خيسوس قاد فريقه في 9 مباريات نجح في الفوز فيهم جميعًا.. وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن ”

وتابعت أن المدرب نجح في مهمته مع الزعيم على الرغم من الشائعات التي طاردته بشأن رحيله المحتمل عن فريقه والعودة لبنفيكا مرة أخرى، حيث قام بإلقاء كل ذلك وراء ظهره “.

وأضافت أن الهلال يحتل صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط .