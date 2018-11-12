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صحيفة برتغالية تكشف عن انجازات ” خيسوس ” مع الهلال في الدوري السعودي

صحيفة برتغالية تكشف عن انجازات ” خيسوس ” مع الهلال في الدوري السعودي
محمد السعران(صدى):

سلطت صحيفة برتغالية الضوء على إنجازات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع الهلال في الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة ” noticiasaominuto ” أن خيسوس قاد فريقه في 9 مباريات نجح في الفوز فيهم جميعًا.. وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن ”

وتابعت أن المدرب نجح في مهمته مع الزعيم على الرغم من الشائعات التي طاردته بشأن رحيله المحتمل عن فريقه والعودة لبنفيكا مرة أخرى، حيث قام بإلقاء كل ذلك وراء ظهره “.

وأضافت أن الهلال يحتل صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3386 ] نشر منذ 23 دقيقة

مدرب ناجح
يكفي انه ما التفت للعذال والحساد
تاركه يرغون ويقرقون على انفسهم😂

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 16 دقيقة

وأوضحت صحيفة أن خيسوس قاد فريقه في 9 مباريات نجح في الفوز فيهم جميعًا.. وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن لاكن فشل في مبارة السوبر السعودي المصري بهزيمة مزلة من الزمالك المصري في ارضه وبين جماهيره وتفوق السويسري الاصلع جروتس مدرب الاهلي السابق ومدرب الزمالك الحالي لمعرفته جيدا بقدرات الهلال من خلال تدريبه للاهلي لفترة طويلة وانتزاع عدة بطولات للاهلي من امام الهلال سابقا

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 13 دقيقة

يعجبني في خيسوس مدرب الهلال اهتمامه بمظهره واناقته الدائمة

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