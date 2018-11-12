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بالفيديو.. ” الدلبحي ” : جميع حوادث الأمطار تمت معالجتها خلال ساعات

بالفيديو.. ” الدلبحي ” : جميع حوادث الأمطار تمت معالجتها خلال ساعات
عادل الحربي (صدى):

قال مهندس خلف الدلبحي، مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض، إن جميع الحوادث التي تمت بسبب الأمطار تمت معالجتها في خلال ساعات.

وتابع الدلبحي، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” ، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذا تم بإشراف مباشر من معالي أمير منطقة الرياض، في غرفة التحكم والسيطرة حتى تأكد أن جميع الطرق الرئيسية أصبحت مفتوحة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19546 ] نشر منذ 19 دقيقة

اذا يتكلم عن الرياض مدري عنه انتم يا اهل الرياض اعلم به
اما اذا يتكلم بصفه عامه لا والله الا تدلبح في قرى القريات وخط سكة الحديد شاهد على الدلبحه

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