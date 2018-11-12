بالفيديو.. ” الدلبحي ” : جميع حوادث الأمطار تمت معالجتها خلال ساعات
قال مهندس خلف الدلبحي، مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض، إن جميع الحوادث التي تمت بسبب الأمطار تمت معالجتها في خلال ساعات.
وتابع الدلبحي، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” ، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذا تم بإشراف مباشر من معالي أمير منطقة الرياض، في غرفة التحكم والسيطرة حتى تأكد أن جميع الطرق الرئيسية أصبحت مفتوحة.
م. خلف الدلبحي – مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض:
جميع الحوادث التي تمت بسبب الأمطار تمت معالجتها في ساعات، بإشراف مباشر من أمير المنطقة.#برنامج_ياهلا#أمانات_المناطق_في_ياهلا pic.twitter.com/AhkQCRQut4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 12, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34496 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله يا دلبحي ان السيول دلبحت أماكن كثيره
alfahd42[ عدد التعليقات: 19546 ] نشر منذ 19 دقيقة
اذا يتكلم عن الرياض مدري عنه انتم يا اهل الرياض اعلم به
اما اذا يتكلم بصفه عامه لا والله الا تدلبح في قرى القريات وخط سكة الحديد شاهد على الدلبحه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34496 ] نشر منذ 11 دقيقة
الدلبحي قاعد على الكرسي الدورا ويدربح. راسه. والغيران والجلاميد. تدلبح جوف المخطوط