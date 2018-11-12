بالفيديو.. ” الدلبحي ” : جميع حوادث الأمطار تمت معالجتها خلال ساعات

عادل الحربي (صدى):

قال مهندس خلف الدلبحي، مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض، إن جميع الحوادث التي تمت بسبب الأمطار تمت معالجتها في خلال ساعات.

وتابع الدلبحي، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” ، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذا تم بإشراف مباشر من معالي أمير منطقة الرياض، في غرفة التحكم والسيطرة حتى تأكد أن جميع الطرق الرئيسية أصبحت مفتوحة.