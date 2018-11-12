بالفيديو.. مستشار قانوني : عقوبة جرائم الحيل المالية ترتبط بقوانين الدولة التي تقع فيها الجريمة

علي القحطاني (صدى):

أكد عدنان الصالح مستشار قانوني، اليوم الإثنين على أن عقوبة جرائم الحيل المالية ترتبط حسب قوانين الدولة التي تقع فيها الجريمة .

وقال خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن حلقة اليوم، ولكن بشكل عام في المادة 399حددت أن هذه الجرائم من جرائم الاحتيال وذكر فيها عقوبة السجن وغرامة مالية.

وأضاف أن يمكن أن يحصل الشخص على أمواله مرة آخرى من خلال البحث والتحري لدى البنوك ودائرة الأراضي والعقارات، ومساهماتها ومشاركتها بالكامل.