التجارة تشهر بمواطن ومقيم لتورطهما في قضيتي تستر وغش تجاري بالزلفي

نايف السالم(صدى):

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، بمواطن ومقيم بمحافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي بتورطهما في جريمة التستر التجاري.

واشتمل الحكم القضائي على التشهير بهما لتورطهما في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وحيازة مواد استهلاكية منتهية الصلاحية.

كما تضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض غرامة مالية على كلا المدانين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومنع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لممارسة النشاط نفسه، والتشهير بهما عبر نشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقتهما.