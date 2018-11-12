وزير بريطاني: السعودية مستهدفة إعلاميًا من أشخاص استغلوا قضية اليمن

طلال الضوي(صدى):

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أن هناك أشخاصًا قادرون على الوصول إلى وسائل الإعلام، ويستهدفون السعودية منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه قد فعلوا كل ما في وسعهم لجعل قضية اليمن تظهر من طرف واحد، وذلك إما من خلال عدم التكلم عن الأحداث والحقائق، أو تصوير هذا الصراع كقوة عسكرية للتحالف العربي ضد المصالح المشروعة في اليمن.

وأضاف أنهم بذلوا قصارى جهدهم في الحكومة البريطانية لمحاولة شرح الظروف الحقيقية للشعب البريطاني، ونستمر في توضيح ذلك، ومتأكدون تمامًا أن الرسالة تصل من جانب واحد فقط.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمن لا يرغبون في الاستماع إلى الحقيقة فإن الأمر صعب للغاية، مؤكدًا أنه من المهم أن يكون كل ما يقوم به التحالف واضحًا ويشرح للناس من خلال آلية محددة كل ما يحصل في اليمن.