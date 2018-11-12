نجاه الشيخة موزة من محاولة اغتيال
تجري سلطات النظام القطري، التحقيق بعد أن أصيبت إحدى مركبات موكب الشيخة موزه المسند لعيار ناري من مصدر مجهول أثناء خروج موكبها مساء السبت.
حيث أكدت بعض المصادر، أن النظام القطري طلب من قوات الحماية التركية المتواجدة في الدوحة المشاركة التحقيق في ملابسات الحادث المشتبة بأنه محاولة اغتيال فاشلة لم يكتب لها النجاح؛ حيث اتجهت أصابع الاتهام إلى شخصيات قطرية مقربه من الشيخ مشعل بن حمد آل خليفة المعروف بعدائه للشيخة موزه المسند والرافض لانقلاب والده على جده الشيخ خليفة آل ثاني برحمة الله.
محاولة الاغتيال للشيخة موزة تكشف عن تحول جديد من المتوقع أن يحدث تصفية حسابات داخل النظام القطري الحاكم ودخول أطراف أخرى للصراع على السلطة من الطامحين لها مثل وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم الذي يعتقد أن إمارة قطر حق شرعي سلب من أسرته؛ كما يظل أبناء الشيخ عبدالله بن خليفة يرون بأن والدهم جرد من رئاسة مجلس الوزراء وابعد على النظام الحاكم بتخطيط من الحمدين للانفراد بالسلطة ومنحها لأبناء حمد بن خليفة من الشيخة موزة.
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1061 ] نشر منذ 1 ساعة
باكر نجلس ورا الحيطة ونسمع الزيطة ٠
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3386 ] نشر منذ 1 ساعة
ما جاء الوقت اللي تتقشر فيه الموزة🍌
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58247 ] نشر منذ 1 ساعة
اهل الخيانه والبوق مايرقون فوق ,,
,, والعيار اللي هاالمره ما اصاب ، المرة الثانيه يصيب ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 1 ساعة
يا الله لا تبلانا يا الله شوية كلاب اجلكم الله ينهشو ببعض
وذميم المجد وش كان يسوي شكلة شرب العصير من يد الماما ونام وصحي الصبح علموة الشيخ بالسالفة
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 58 دقيقة
لكل ظالم وخائن نهاية …
اول ماسمعوا طلقة استنجدوا بالاتراك
😂😂😂😂😂😂😂 جباء مافيهم
الا السنتهم مثل اللي انتوا خابرين 😆😆
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34496 ] نشر منذ 53 دقيقة
طيب
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 53 دقيقة
بكرة تشد من قطر 🍌بعد ماغرقت 👖👗😆
😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 19546 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله لايبلانا
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 24 دقيقة
حيلهم بينهم يا حكومة الحمدين والعيار الا ماتصيب تدوش