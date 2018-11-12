بالصور.. مكافحة التبغ بالرياض تواصل جولاتها الرقابية لتحرير المخالفات والتعهدات

محمد السعران(صدى):

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية على التموينات المخالفة لبيع منتجات التبغ ، وشهدت الحملة بمشاركة أمانة مدينة الرياض والشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

وقامت فرق التفتيش بجولات على عدد من المحلات الغير مصرحة ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ .

واسفرت الجولة وتضمنت المخالفات

بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء وكذالك بيع منتجات تبغ لاتحمل مواصفات.

وتم تحرير عدد من المخالفات تجاه تلك المحلات .

الجدير بالذكر أن معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الدكتور توفيق الربيعة

دشن مؤخرا تطبيق ( مكافحة التبغ ) للإبلاغ وايقاع الغرامات على الافراد والمنشآت، والذي يتيح الإبلاغ عن اي مخالفة لنظام مكافحة التدخين على الافراد والمنشآت ، وتتضمن المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع “ كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ ” أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18سنة، او التصنيع و اعادة التصنيع او زراعة التبغ او عرض اي مشهد تلفزيوني يعرض نوع من انواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، و على الافراد (في حال التدخين في الاماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة ) 200 ريال.