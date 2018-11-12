القبض على طبيب بحوزته قطعة حشيش والشبو المُخدر على طريق جدة- مكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق من القبض على طبيب على طريق جدة- مكة – السريع، بعد أن عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش، ومادة ” الشبو المُخدر ” كانت مُخبأه في الجاكيت الطبي الذي كان يرتديه.

وقامت القوات الخاصة بإعداد محضر ضبط، وإحالته لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.