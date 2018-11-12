القبض على طبيب بحوزته قطعة حشيش والشبو المُخدر على طريق جدة- مكة
تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق من القبض على طبيب على طريق جدة- مكة – السريع، بعد أن عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش، ومادة ” الشبو المُخدر ” كانت مُخبأه في الجاكيت الطبي الذي كان يرتديه.
وقامت القوات الخاصة بإعداد محضر ضبط، وإحالته لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58247 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مالك ومال المصايب يادكتور ,,,,,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 1 ساعة
إية تونا عرفنا اهالينا قضو نصهم بالمشافي
الدكتور يجري العملية هو يا طافي يا مرتفع
قسم بالله إنها لمصيبة
من اهلك نفسة بالمخدرات لم يحسب لنا حساب العافية
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34496 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34496 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34496 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله لايبلانا