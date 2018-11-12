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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

القبض على طبيب بحوزته قطعة حشيش والشبو المُخدر على طريق جدة- مكة

القبض على طبيب بحوزته قطعة حشيش والشبو المُخدر على طريق جدة- مكة
نايف السالم(صدى):

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق من القبض على طبيب على طريق جدة- مكة – السريع، بعد أن عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش، ومادة ” الشبو المُخدر ” كانت مُخبأه في الجاكيت الطبي الذي كان يرتديه.

وقامت القوات الخاصة بإعداد محضر ضبط، وإحالته لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58247 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, مالك ومال المصايب يادكتور ,,,,,,

[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 1 ساعة

إية تونا عرفنا اهالينا قضو نصهم بالمشافي
الدكتور يجري العملية هو يا طافي يا مرتفع
قسم بالله إنها لمصيبة
من اهلك نفسة بالمخدرات لم يحسب لنا حساب العافية

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