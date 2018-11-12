المؤتمر الوزاري الرابع المفتوح ” الفرص الاستثمارية بعسير ” بغرفة أبها لتحفيز القطاع الخاص

حسين العلي(صدى):

بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية تنظم الغرفة التجارية الصناعية بابها المؤتمر الوزاري الرابع المفتوح بمنطقة عسير بعنوان (( الفرص الاستثمارية بابها )) وهو احدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص ، وذلك غدا الأربعاء 6 ربيع أول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م بفندق قصر أبها في تمام الساعة 10 صباحا بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة المهندس /إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للأستثمار والأستاذ فهد بن محمد السكيت – رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص والدكتور سامي بن عبد الله العبيدي رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية والأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها وعدد من ممثلي وزارة التجارة والإستثمار وإمارة وأمانة منطقة عسير ولفيف من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .

من جانبه أشار رئيس مجلس ادارة الغرفة حسن الحويزي انه تم اعتماد هوية خاصة للمؤتمرات الوزارية المفتوحة بمنطقة عسير بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية و الجهات القائمة على المؤتمرات الوزارية، ومؤكداً على ان اختيار منطقة عسير لإقامة المؤتمر الوزاري الرابع بعد مكة المكرمة و الاحساء و جده يدل على مكانة منطقة عسير الاقتصادية حيث تعتبر في المركز الرابع تجاريا على مستوى المملكة ،و سيناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية بوجود عدد من المسؤولين من وزارة التجارة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص و هيئة الاستثمار و مجلس الغرف التجارية في حوار مفتوح مع رجال الاعمال و المستثمرين في المنطقة و عدد من مدراء الجهات الحكومية .

مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي لما تمثله منطقة عسير من أهمية اقتصادية واستثمارية للمملكة، حيث تشهد المنطقة نهضة اقتصادية كبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة وفق برنامج وأهداف رؤية المملكة 2030 ، وذلك من خلال خطط تنموية شاملة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستثمارية الكلية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين، وشدد الحويزي على أن منطقة عسير بها العديد من الميزات والمقومات الاستثمارية الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها بالشكل الأمثل فإنها ستسهم بإذن الله بنهضة المنطقة إستثماريا ودعم التنمية بشكل مستدام .

في ختام تصريحه أكد الحويزي على سعي غرفة أبها التي تمثل بيت التجارة والصناعة بمنطقة عسير والمحرك الدائم والمحفز للنمو الاقتصادي، وذلك عبر جذب المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية لتنشيط الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية بالمنطقة ، لذلك فقد قام مجلس إدارة الغرفة بالعديد من الزيارات لمحافظات المنطقة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة للوقوف على إحتياجاتهم من الخدمات بالقطاعات الاقتصادية بكل محافظة ، حيث يتم إعداد دراسات وبرامج مشتركة مع هذه الجهات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال المشروعات الاستثمارية.