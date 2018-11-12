حرائق كاليفورنيا تلتهم منزل ممثل شهير .. شاهد صورته أمام الأنقاض!

واشنطن(صدى):

التهمت الحرائق التي نشبت في ولاية كاليفورنيا منزل النجم الأمريكي جيرارد بتلر في منطقة ماليبو .

ونشر جيرارد بتلر صورة سلفي عبر حسابه على انستجرام أظهرت حطام منزله واحتراقه بالكامل بسبب حرائق كاليفورنيا.

وأكد أن قلبه تحطم بعد رؤية ما فعلته النيران في منزله والمنازل المجاورة، وتوجه بتلر بكلمات الشكر إلى رجال الإطفاء، مشيداً بجهود قسم الحماية المدنية في مدينة لوس أنجليس، الذين شاركوا في إخماد الحرائق في غابات ولاية كاليفورنيا والتي راح ضحيتها 39 قتيلاً حتى الآن، مطالباً جمهوره بتقديم الدعم لهم.