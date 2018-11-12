شركة الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف تقنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توفر وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة.

وأوضحت شركة الاتصالات أن الوظائف المتوفرة بالرياض لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات، أو أي تخصص آخر ذي صلة.

وأضافت أن الوظائف هي مصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات(ICT Solutions Designer) لابد أن يكون المتقدم من حاملي درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات، أو أي تخصص آخر ذي صلة، وخبرة أربع سنوات كحد أدنى في مجال ذي صلة، وأخصائي أول تطوير الأعمال(Business Development Senior Specialist) ويكون المتقدم درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو هندسة تقنية المعلومات، علوم الحاسب الآلي، أو أي تخصص ذي صلة وخبرة خمس سنوات كحد أدنى في مجال ذي صلة.

وأشارت الشركة أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنــــــا.