النيابة العامة تكشف عقوبة من ينتحل صفة السلطة العامة

نايف السالم(صدى):

كشفت النيابة العامة عن عقوبة كل من ينتحل صفة السلطة العامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معًا.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبًا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بهما معًا ” .