بالصور.. الجوف تستعد لزيارة خادم الحرمين الشريفين

علي العنزي(صدى):

تزينت شوارع مدينة ” سكاكا ” ومدن منطقة الجوف، اليوم الإثنين، بصور سمو خادم الحرمين الشريفين ” الملك سلمان بن عبدالعزيز ” -حفظه الله- ، وعبارات الترحيب قبيل زيارته المرتقبة لمنطقة الجوف والمقرّر لها الأيام القليلة القادمة .

وانهت المنطقة بمحافظاتها وجهاتها الحكومية وأهاليها الاستعدادات لاستقبال سمو خادم الحرمين الشريفيين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” -حفظه الله- لمنطقة الجوف بتجهيزات كبيرة تليق بالمناسبة التاريخية.

ووجه أمير منطقة الجوف الأمير ” بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ” ، ونائبه الأمير ” عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ” ، البلديات والمراكز بالمحافظات والقرى بدعوة الأهالي لحفل تقيمه لهم بهذه المناسبة الغالية يشمل عددًا من الفعاليات الوطنية والجوائز والعديد من الفقرات المنوعة.