بالفيديو والصور.. هاني زهران يكشف سبب الهزات الأرضية في أملج

محمد السعران(صدى):

قامت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بجولة ميدانية لمركز الهزات الأرضية الذي يقع على بعد ٢٥كم جنوب شرق مدينة أملج، وأوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران بأن سبب الهزات الأرضية التي شهدتها هذه المنطقة هو لوجود صدوع ذات ازاحة رأسية تتبع نظام صدوع البحر الأحمر وتسمى بصدوع سفح الجبل، حيث تكونت هذه الصدوع نتيجة التمدد القشري الناتج عن عمليات الشد الحركي (التكتوني) في المنطقة والمرتبطة بحركة الصفيحة العربية، بالاضافة الى وجود أيضًا صدع في اتجاه الشمال الشرقي – الجنوب الغربي في المنطقة يتقاطع مع الصدعين العادية الحديثة، وبالرجوع إلى خرائط النشاط الزلزالي بهذه المنطقة خلال السنوات الماضية ومنذ عام 2007م وحتى تاريخه، اتضح أن النشاط الزلزالي يمتد مع مرور الزمن من مواقع الزلازل الأولية داخل حرة الشاقة عامي 2007م و2009م باتجاه خارج الحرة ،ويتضح لنا ايضًا من خلال قياس عمق وحرارة المياه الآبار بمنطقة الهزات الأرضية أن عمق هذه المياه ضحل جدا وحرارة هذه المياه أعلى نسبياً من المناطق التي حولها مما يعني أنها تأثرت بهذه الصُّدُوع ،

وقال الهيئة بصدد إضافة عدد (2) محطة رصد زلزالي جديدة حول منطقة النشاط الزلزالي الحالي، وعدد (2) محطة عجلة لقياس التسارع لإجراء دراسة لاستنباط نموذج ثلاثي الأبعاد لسرعة الموجات الزلزالية باستخدام عدة تقنيات مختلفة لتحديد توزيعات سماكة القشرة الأرضية والتراكيب الجيولوجية بالاضافة الى تحديد مكامن الخطورة الزلزالية، وكذلك الاستمرار في مراقبة النشاط الحراري وقلوية وملوحة المياه الجوفية بهذه المنطقة، وايضًا معاملات تكبير واضمحلال الموجات السيزمية والترددات السائدة وسرعات القص حتى عمق (30) متر، وعمل خرائط تمنطق زلزالي دقيق، وكذلك اجراء تقييم للمخاطر الزلزالية التي قد تتعرض لها المنطقة ،وتوقع زهران استمرار هذا النشاط الزلزالي المحلي في الفترة القادمة بشكل ضعيف دون تشكيل اي خطورة على المناطق المجاورة حيث وصل عدد الهزات التي تم رصدها حتى تاريخ اليوم إلى 129 هزة أرضية اعلاها ٣،٧ على مقياس رختر، مؤكدًا في نفس الوقت بضرورة تطبيق كود البناء المقاوم للزلازل .

ومن جهة اخرى قال المتحدث الرسمي للهيئة طارق ابالخيل بان دور المركز الوطني بالهيئة لا يقتصر فقط على متابعة ورصد الهزات الأرضية وإعداد الدراسات والتقارير ووضع الحلول فقط بل يقوم بتثقيف وتوعية المجتمع بأخطار الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء وبعد الهزات الأرضية بالاضافة الى تزويدهم بالمعلومات والادوات الواجب توفرها لدى السكان

وطمأن ابالخيل السكان المتواجدين في المناطق المجاورة لمركز الهزات الارضية التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا بأن الوضع آمن ولايوجد شي يدعو للخوف او القلق.