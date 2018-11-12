” القرضاوي ” يستنجد بالعرافين والسحرة هرباً من عذاب الضمير
يعاني المطلوب الإرهابي الدكتور يوسف القرضاوي، من حالة اكتئاب نفسي حاد، اضطر الفريق الطبي المشرف على علاجه إلى إعطائه أقراص منومه تجعله ينام لساعات طويلة.
وذكرت بعض المصادر الخاصة نقلا عن مقربين من القرضاوي، أن النظام القطري استدعى مؤخرا بعض العرافين والسحرة الدجالين لمعالجة القرضاوي الذي وبحسب المصادر بات يتخيل ويتهيأ له بعض السيناريوهات حتى بات مرافقيه يتذمرون من تصرفات القرضاوي الغريبة.
وفي ذات السياق، كشفت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرضاوي يعاني من ” عذاب الضمير ” من جراء إجازته للقتل بين أبناء الشعوب الإسلامية والعربية حتى بات معروفاً بمفتي الدم ذهب ضحية فتواه العديد من الأبرياء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58271 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, يستنجدون باالسحره والمشعوين ,, عذاب في الدنيا وعذاب في الآخره ..
,, اللهم اني اعوذ بجلال وجهك وعظيم سلطانك من عذاب الظلمة والمسولين للظالمين ،، آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 4 ساعات
حلال فية الهلوسة وقلة النوم
من عادى بلاد الحرمين اخزاة الله واذلة كيف بمن يتشدق بإسم الدين ويعادي بلاد التوحيد سيخزية الله على رؤوس الاشهاد
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 4 ساعات
خلة يتعذب في الدنيا بما فعلت يداه
ونطق لسانة …
وفي الاخرة حسابة عند الله سبحانة
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 4 ساعات
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ •