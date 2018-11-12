” القرضاوي ” يستنجد بالعرافين والسحرة هرباً من عذاب الضمير

طلال الضوي(صدى):

يعاني المطلوب الإرهابي الدكتور يوسف القرضاوي، من حالة اكتئاب نفسي حاد، اضطر الفريق الطبي المشرف على علاجه إلى إعطائه أقراص منومه تجعله ينام لساعات طويلة.

وذكرت بعض المصادر الخاصة نقلا عن مقربين من القرضاوي، أن النظام القطري استدعى مؤخرا بعض العرافين والسحرة الدجالين لمعالجة القرضاوي الذي وبحسب المصادر بات يتخيل ويتهيأ له بعض السيناريوهات حتى بات مرافقيه يتذمرون من تصرفات القرضاوي الغريبة.

وفي ذات السياق، كشفت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرضاوي يعاني من ” عذاب الضمير ” من جراء إجازته للقتل بين أبناء الشعوب الإسلامية والعربية حتى بات معروفاً بمفتي الدم ذهب ضحية فتواه العديد من الأبرياء.