زوجة تطلب الطلاق بسبب غيرة شقيقة زوجها

القاهرة(صدى):

لجأت زوجة مصرية إلى القضاء بعد أن تحولت حياتها لجحيم مع زوجها بسبب أخته، وحررت الزوجة دعوة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الطلاق للضرر، نتيجة لغيرة أخت زوجها والتي تحرضه دومًا التعدي عليها بالضرب.

وأضافت ” الزوجة ” ، أن أخت زوجي كانت تتفنن في طرق إيذائي، وقامت بإبلاغ شرطة نجدة الطفل أثناء تواجدي فى المستشفى لإنجاب طفلتي الثانية، واتهمتني بعدم مراعاة الطفل، وقدمت لشرطة نجدة الطفل فيديو قامت بتصويره له أثناء بكائه فى المستشفى ” .

وأوضحت ” الزوجة ” ، في النهاية طلبت الطلاق من زوجها والذي رفض ولكنه قام بتطليقها غيابيًا بعد علمه أن المحكمة تحكم لصالحها فى دعوى النفقة الزوجية بمبلغ 2000 جنيه فى الشهر.