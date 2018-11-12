أهالي قرية كيهف بالعرضيات يناشدون والبلدية من مهام وزارة النقل

سعيد القرني(صدى):

تحلم قرية كيهف الواقعه بمركز قنونا بمحافظة العرضيات بالخدمات أسوةً بالقرى الأخرى الواقعه بالقرب منها الأهالي تحدثو الى (صدى ) معربين عن تذمرهم الشديد تجاه بلدية العرضية الشمالية والمجلس البلدي وذكرو أنهم مراراً وتكرارً تقدمو للبدية بطلب أسفلت وإناره للقرية حيث قالو ثمتً وعود مزيفة صادرة من البلدية وأعضاء المجلس البلدي لهم ولكن دون جدوى طيلة سنوات عديدة رغم مناشداتهم المستمرة وأوضحو ان القرية لها أكثر من عشر سنوات دون خدمات وانه لايتم صيانة قريتهم عند جريان السيول بل يكون ذلك على حسابهم الخاص وان القرى المجاروة لها تنعم بالأسفلت الا قريتهم ” صدى ” تواصلت مع رئيس بلدية العرضية الشمالية المهندس ، محمد عبده بنان الذي أوضح .

أن قريتي كيهف وغريب هي ضمن مشروع وزارة النقل للطريق الرابط بين طريق وادي قنونا والطريق الرئيسي الواصل لمحايل عسير مروراً بقرية الدومه وقد قامت البلديه بسفلتة بعض الوصلات الداخليه ضمن المشاريع السابقه وعند استكمال وزاره النقل للطريق التابع بهم ستخدم هذه القرى بالسفلته وسينهى معاناتهم

أهالي القرية تساءلو كيف تكون من مهام وزارة النقل وخدمات القرى هي من مهام البلديات وفق الأنظمه المنصوص عليها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية مناشدين بالنظر لهم وأنهاء معاناتهم المستمرة.