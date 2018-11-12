” السعودية للكهرباء ” تدعم برامج ورسومات الأطفال المعوقين

سعيد العجل(صدى):

وقعت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء مع جمعية الأطفال المعوقين، إتفاقية رعاية لبرنامج رسومات وإبداعات الأطفال المعوقين للعام الثاني على التوالي، ومثل ” السعودية للكهرباء ” بالنيابة عن نائب الرئيس للاتصال والعلاقات العامة حمود بن عودة الغبيني، مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية مشاعل الزامل.

ويأتي هذه الدعم استمراراً لدور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وإيماناً بأهمية الدور البارز للجمعية في رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لعدة برامج إلى جانب رسومات الأطفال، ومنها: (المركز الصيفي ” قدرات ” ، وبرنامج جرب الكرسي).

وعقب توقيع الاتفاقية، قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن السويلم، درعاً تكريمياً للشركة، تسلمه مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية.

وعبّر كل من مدير برامج الجمعية سليمان الربيعة، ومدير مركز الجمعية في الرياض خالد الفهيد، عن بالغ سعادتهم بالشراكة، وعن وافر الشكر والامتنان لدور السعودية للكهرباء في استمرارية دعم جمعية الأطفال المعوقين، متطلعين لشراكة دائمة وفاعلة (بإذن الله).

وتجدر الإشارة، إلى أن الشركة تدعم جمعية الأطفال المعوقين منذ العام 2017م، وحتى الآن.