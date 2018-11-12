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المخابرات العراقية تكشف عن موقع اختباء أبو بكر البغدادي

المخابرات العراقية تكشف عن موقع اختباء أبو بكر البغدادي
بغداد(صدى):

كشفت المخابرات العراقية، اليوم الإثنين، عن وجود زعيم تنظيم “ داعش ” الإرهابي أبو بكر البغدادي في منطقة هجين السورية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية “ واع ” ، إن طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذ قبل نحو يومين 11 غارة على أهداف للتنظيم في هجين، متوقعة أن يكون زعيم داعش مختبئا فيها.

ورجحت انطلاق عملية هجومية على هجين في غضون يومين، أو ربما غدًا الثلاثاء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة

يخرب بيت أم أبو الذكاء يا مخابرات العراقققق…
كأنكم تقولون إحنا عارفين إنت مستخبي فين وقايين نأتلك..

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