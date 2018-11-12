رسميًا.. سولاري مدربًا لريال مدريد حتى نهاية الموسم

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن ريال مديد استقر على سانتياغو سولاري ليكون مدربًا للفريق بشكل ثابت.

وأشار الاتحاد الإسباني، في رسالة إلكترونية، إلى أن ريال مدريد ثبّت المدرب المؤقت لفريقه، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، في منصبه، وأن السلطات المختصة في الاتحاد اعتمدت عقده.

وكتب الاتحاد: ” كل شيء نظامي. ريال مدريد تولى أمر عقده (سولاري) ولا توجد أي مشكلة ” .

يشار إلى أن سولاري تمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية لفريقه، منذ أن استلم مهمة المدرب المؤقت بعد إقالة جولن لوبيتيغي من منصبه.