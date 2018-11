أمجد طه: تويتر يكذب واشنطن بوست والجزيرة ونيورك تايمز بشأن جواسيس المملكة

نشر الإعلامي ” أمجد طه ” ، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قال فيها: ” بعد تكذيب فرنسا لـ ” أردوغان ” ، تويتر رسميًا تكذب واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، والجزيرة، الذين تحدثوا عن وجود جواسيس يعملون لصالح السعودية في تويتر يكشفون عن هويات الحسابات الوهمية أو عن أي خصوصية لـ أي حساب، ووصفت ما قيل بأنه كذب، وإشاعة ضد مكتبها في دبي ” .

وأضاف ” أمجد ” في تغريدته نص التغريدة التي نشرها ” تويتر ” باللغة الإنجليزية وجاء فيها الأتي :

There has been recent discussion regarding how we protect dissident voices on Twitter, particularly in Saudi Arabia. We want to take a moment to clarify some facts.

