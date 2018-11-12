بالفيديو.. تناثر عدد من جثث الحوثيين في أحياء الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم الإثنين، أن عشرات من متمردي ميليشيات الحوثيين الإرهابية قتلوا، وأصيب المئات منهم في معارك عنيفة مع قوات ألوية العمالقة في عدة أحياء بالحديدة، وفقًا لما أظهره مقطع فيديو من تناثر عدد من جثث متمردي الحوثي في المناطق التي حررها الجيش الوطني في المدينة فيما لاذوا بالفرار.

وتابعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، أن ميليشيات الإرهابية تركت جثث قتلاها في عدد من الأحياء، والمباني العامة بمدينة الحديدة، موضحة أن قوات ألوية العمالقة تتوغل في عمق الحديدة وسط معارك عنيفة.

وأشارت إلى أن ألوية العمالقة اقتحمت الحديدة من عدة اتجاهات، وكبّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط هروب لمجاميع من عناصرها.