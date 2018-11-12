الطلاق بـ جنيه.. هكذا خلعت زوجة زوجها

القاهرة(صدى):

قرَّرت زوجة مصرية، إنهاء حياتها الزوجية بعد استمرارها لمدة 12 عامًا، والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية، كما ردَّد لزوجها مقدم الصداق المثبت بوثيقة الزواج ومقداره 1 جنيهًا.

وأوضحت الزوجة، أن حياتها انقلبت رأسًا على عقب في السنوات الأخيرة وقد تركت المنزل أكثر من مرة إلا أن الأهل والأقارب كانوا يقنعوها بضرورة المحافظة على منزلها وزوجها، دون حدوث تغيير لدى الزوج.

ورفعت الزوجة دعوى خلع ضد زوجها حيث حددت محكمة الأسرة بالبساتين بالقاهرة جلسة لتسوية النزاعات وتم إخطار الزوج ولكنه لم يحضر، لتصدر المحكمة قراره بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع وألزمت الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة.