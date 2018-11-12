المملكة تستعد لإقامة سباق السيارات ” السعوديّة – الدرعيّة إي بري ” في ديسمبر المقبل

الرياض(صدى):

تستعد المملكة خلال الفترة المقبلة لاستقبال مئات السياح والمهتمين برياضة سباق السيارات، من أكثر من 50 دولة حول العالم، وذلك لحضور أحداث السباق المرتقب الذي ستحتضنه محافظة الدرعية، سباق ” السعوديّة – الدرعيّة إي بري ” ، الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 13-15 من ديسمبر المقبل.

وواصلت الهيئة العامة للرياضة, جهودها في تنظيم هذا الحدث المرتقب مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيتمكن الزوار من خارج المملكة من الحصول على تأشيرات زيارة لمدة 30 يوماً، بعد شراء تذاكر السباق من خلال منصة ” شارك ” ، التي انطلقت مؤخراً وشهدت طلباً كبيراً من عدد من الدول في أوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والكاريبي وآسيا، وكذلك الصين واليابان وسنغافورة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 395 ريال سعودي، تشمل مقعدا في المدرجات الكبيرة والدخول إلى الحفلات، وذلك من خلال زيارة الموقع التالي: هنا الذي يمكن القادمين من خارج المملكة من الحصول على تذكرة واحدة مقابل كل تأشيرة زيارة.

ويعد هذا السباق المرتقب الذي تحتضنه مدينة الدرعية المسجلة في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو، المرحلة الأولى من الموسم الجديد لبطولة “الفورمولا إي”، حيث تعجّ مدينة الدرعية بالنشاط والعمل لتضمّ حلبة سباق عالمية المواصفات، ويبلغ طول السباق 2,495 متراً بـ 21 التفافاً، مانحة الفرصة للفرق الـ 11 وسائقيها المشاركين تجربة 22 سيارة من الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي، في حين سيكون الجماهير على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسيقية المصاحبة، وستكون هي الأكبر على مستوى المملكة، إذ يجري العمل حاليا على إكمال بناء المسارح الخاصة بهذا الشأن، في الوقت الذي تجوب الفعاليات الترفيهية والثقافية والإبداعية المتنوعة أرجاء المملكة، لتعريف الجمهور على الفعاليات وحثّهم على أن يكونوا جزءا من هذا الحدث التاريخي.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “نأمل أن يكون سباق “السعودية” الدرعية إي بري” ملتقى للسيّاح من جميع أنحاء العالم ، إذ نتطلّع للترحيب بهم ومشاهدة هذا السباق التاريخي في ربوع المملكة، سباق الفورمولا إي هو تأكيد أن المملكة العربية السعودية في سباق نحو المستقبل، الذي نطمح أن نستضيف فيه العالم أجمع ونتابع تركيزنا على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، لندخل بكل ثقة عصر التغيير الإيجابي الذي حدّدته رؤية المملكة 2030 التي يقودها بكل عزم واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وأضاف سموه، التحضيرات تسير بشكل ممتاز ووفق الجدول المحدّد لها، ونحن نعمل مع مختلف الهيئات لنحقّق وعدنا باستضافة حدث تاريخي يُفرح المواطنين والسياح داخل حلبة السباق وعبر الفعاليات المتنوعة المصاحبة له، هذا السباق هو الباقة المثالية التي تجمع الرياضة بالترفيه والتكنولوجيا والثقافة والتراث في حدث واحد، سيتحدّث عنه الجميع لفترة طويلة .

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إينزيرو، أن بوابة الدرعية هي وجهة فريدة من نوعها، إذ تمثّل روح الماضي العريق للمملكة العربية السعودية ومستقبلها المشرق، وهي مثال حي لتاريخ المملكة الغني بكرم الضيافة وتلاحم المجتمع، ولهذا فإننا نتطلّع بشوق إلى استضافة آلاف الزوّار من كل أنحاء العالم ليروا بأنفسهم الجمال الأخّاذ للمملكة خلال السباق، وفي الفترة التي تليه .

يشار إلى أن ” سباق الفورمولا إي ” يعد تطبيقاً لشراكة استراتيجيّة ما بين الاتحاد الدولي للسيارات والهيئة العامة للرياضة، تمتد لعشر سنوات مقبلة، في الوقت الذي وقعت فيه ” الخطوط ” السعودية ” عقدا رسميا مع بطولة ” إيه بي بي فورمولا إي ” للاتحاد الدولي للسيارات، شريكا رسميا للطيران والراعي الرسمي لسباق ” السعودية الدرعية إي بري ” .