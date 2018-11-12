إنقاذ حالتين حرجتين عبر الإخلاء الطبي بمستشفي الملك خالد في نجران

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحة نجران، اليوم الإثنين، عن استقبال مستشفى الملك ” خالد ” ، حالتين حرجتين عبر الإخلاء الطبي من خلال المهبط الجوي المجهز بالمستشفى نظرًا لأهميته في مساندة أعمال الإسعاف الجوي واستقبال الحالات الطارئة.

وأضافت ” صحة نجران ” ، أن مستشفى الملك خالد يقدم خدماته العلاجية بكامل طاقته على مدار الساعة في ظل الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في مركز الطوارئ وإصابات الحوادث بوجود أكثر من 40 سريرًا، ونخبة من الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين وكادر تمريضي خاص بالطوارئ، بالإضافة إلى وجود المسعفين وسيارات إسعافية متطورة .

ولفتت ” الصحة ” ، إلى جاهزية بنك الدم الذي وفر جميع فصائل الدم، وفقًا لخطة الطوارئ التي اعتمدتها وزارة الصحة في حالات الكوارث والأزمات.

وأكدت ” صحة نجران ” ، أن جميع مراكز وأقسام المستشفى على أهبة الاستعداد، سعيًا للمساهمة في دعم الحياة لجميع الحالات والإصابات التي تصل إلى الطوارئ.