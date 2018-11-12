الأمير خالد الفيصل يوجه فريق عمل لتسريع تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية تستهدف ” الإسكان ” بالمنطقة

الرياض(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل فريق عمل من الإمارة، وأمانات العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، وفرع وزارة الاسكان بالمنطقة، وعدد من الجهات لتسريع تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بالمنطقة تستهدف ” الاسكان ” وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، اجتماعاً لمناقشة خطوات تنفيذ مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة الذي تخلله عرض عن أهداف المبادرة الرامية لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، كالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، فضلاً عن هدف هذه المبادرة في معالجة جميع المشاكل المتعلقة بقطاع الإِسْكَان عبر تنويع البرامج والمبادرات الموجهة إلى جميع الفئات بمن فيهم ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال اعتماد برنامجين تمثلت في الإسكان الميّسر ، الذي يهدف إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، ومن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي ، والآخر برنامج الإسكان التعاوني الذي يستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإِسْكَان تضم فئات متجانسة ومخصوصة.

وأوضح العرض في تقرير عن الوحدات السكنية أنه خلال الفترة الماضية بلغ نصيب محافظة جدة من الوحدات السكنية 67802 وحدة، ومكة المكرمة 24383 وحدة، و 593 لمحافظة القنفذة، و 1245 لرابغ، إضافة لنحو 520 وحدة سكنية في محافظة الخرمة، و 464 في تربة، و 378 لأشغال رابغ، وأن نسبة الإنجاز الإجمالية في هذه المشاريع بلغت 63%، كما تمّ صرف 82624 قرضاً , وتمّ أيضاً تقديم مُنحٍ بلغ عددها 27200 أرض سكنية مجانية .