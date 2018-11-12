حليمة بولند تعيش قصة حب جديدة بعد إعلان عودتها لزوجها

أميره خالد(صدى):

أعلنت الأعلامية حليمة بولند، من خلال صورتين لها بمكياج عيون قوي مع رموش اصطناعية على تطبيق ” إنستجرام ” ، أنها تعيش قصة حب جديدة، إذ كتبت على الصورتين ” اقرأ في عيوني حبك ” ، وأرفقت التعليق بقلب أحمر.

وحجبت الأعلامية التعليقات عن متابعيها، في محاولة منها للتخفيف من تدخلات البعض في حياتها الشخصية.

يذكر أن حليمة أثارت الجدل بعد إعلانها عودتها إلى والد ابنتيها بشكل مفاجئ، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلانها انفصالها عن شاب أخر، الأمر الذي ترك الكثير من الاسئلة لدى بعض متابعيها وتعرضت بسببه للكثير من الانتقادات.