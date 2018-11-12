تنمية حائل الاجتماعية: القبض على المتسولين مسؤولية الأمن.. وهذا مصير الأحداث

علي العنزي(صدى):

أكد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل، أن القبض على المتسولين السعوديين والوافدين أصبح من مهام الأجهزة الأمنية، وليس الفرع.

وكشف الفرع في بيان إعلامي على لسان المدير العام للفرع بالمنطقة الاستاذ فريح العياد، أن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن هذا الأمر بناء على القرار رقم 203 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 4/ 1439.

وتابع البيان : ” تتولی بموجبه الدوريات الأمنية ومراكز الشرط بالمناطق والأحياء مهمات البحث والتحري عن المتسولين وضبطهم ومن ثم تسليم السعوديين منهم لمكتب المتابعة التابع للوزارة بالمنطقة لدراسة وبحث حالاتهم الاجتماعية، وتقديم لهم كامل الخدمات من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية واتخاذ الإجراءات اللازمة عليهم بعدم عودتهم للتسول مرة أخرى ” .

وأوضحت أن الأحداث وذوي الإعاقة من المتسولين غير السعوديين الذين لديهم إقامات نظامية، فيتم إيواؤهم بعد تسلمهم من جهات الضبط وتقديم لهم الرعاية الكاملة وتسليمهم لذويهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة عليهم بعدم عودتهم للتسول مرة أخرى.

وفيما يخص مخالفو نظامي الإقامة والعمل، أوضح البيان أنه يتم ترحيلهم بعد إنهاء إجراءاتهم من قبل الجهات الأمنية.