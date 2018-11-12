قبل زيارة خادم الحرمين.. أمير تبوك: القيادة عندما تنتقل إلى مكان ينتقل معها الخير

محمود البلوي(صدى):

بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمنطقة تبوك، قال صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي لوسائل الاعلام ” أولاً أنا مواطن سعودي قبل كل شيء وكل مواطن ومواطنه في هذه المنطقة نشعر بفخر كبير وسعادة كبيرة بتواجد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – في هذه المنطقة الغالية من المملكة العربية السعودية ، وبالتأكيد القيادة عندما تنتقل إلى مكان تنتقل وينتقل الخير معها ، والجميع مستبشرين ، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالي على أن منّ علينا في هذه البلاد وأهلها وعلى هذه المنطقة بالذات من تيسير الأمور التي يعشها المواطن والمواطنة في هذا البلد الغالي وبالتأكيد ستحمل هذه الزيارة آفاق كبيرة في المستقبل وبالذات إذا عرفنا ان أكبر المشاريع الضخمة ستكون على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك في مقدمتها مشروع نيوم ومشاريع أخرى والبحر الأحمر وأمالا كلها جاهزة وأطلقت ، وبالتالي الجميع مستبشرين فيها .

واضاف سموه قائلاً ان مشاعر الناس في الحقيقة في هذه المنطقة واتمنى على الذي لا يعرف المملكة العربية السعودية ولا الشعب السعودي انه يتابع هذه الزيارات لانها هي التي تعكس الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية والعلاقة التي تربط بين الحاكم وبين الشعب السعودي ، هذه الميزة ربما الكثير لا يعرفها أو لا يريد أن يعرف الحقيقة بعظهم ، وفي هذه المناسبة أن الجميع يعلمون بان هذه البلاد هي بلاد الخير وبلاد الوفاء وبلاد التآلف وكلنا سائرين إنشاء الله لما فيه مصلحة البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – .