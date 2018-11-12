سما المصري عن توبتها: كدبة

أميرة خالد(صدى):

فاجأت الفنانية المصرية سما المصري، متابعيها على تطبيق ” إنستجرام ” بنشر صور جريئة لها، ما دفع البعض إلا سؤالها عن توبتها التي أعلنت عنها من قبل.

و علَّق أحد المتابعين على صورة جريئة لها، قائلًا : ” مش كنتي تبتي ” لترد عليه قائلة : ” لا .. كدبة ” .

وتابعت ردًا على معلقين آخرين : ” أنا عاهدت ربنا مش الناس ” ، و ” أحب أقول لحضرتك: وانت مالك؟ ماتخليك في نفسك. حاسس إنك اتضحك عليك من كلامي عن التوبة تبقى انت اللي مغفل وتستاهل، ماتدخلش عندي تاني عشان ما اهزأكش ” .

وتعتمد سما المصري في تصريحاتها وإطلالتها على إثارة الجدل، حيث ظهرت في مقابلة تليفزيونية من قبل أكدت فيها ضمنيًا أنها تتعمد إثارة الجدل.