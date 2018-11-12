تسريب فيديو يكشف هوية زوج الفنانة ” سلمى رشيد “
قام جمهور الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد بتسريب مقطع فيديو من الزواج وصوراً لزوجها، بعد أن حاولت إخفاء ذلك.
وتداول الجمهور مجموعة من المقاطع الوثائقية عن زوجها وصوراً لشاب عشريني، مؤكدين أنه يدعى حسن الكيناني ويعمل مصمم غرافيك.
وظهرت سلمى في مقطع فيديو وهي داخل المحكمة، بينما الشاب يمر بالقرب من احدى الكاميرات، وأكدوا أنه زوجها، حيث أنها لم تؤكد ذلك حتى الأن.
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سلمى رشيد شوفو الفيديو للآخر تلقاو صورة ديالو ! إسمو حسن و كيلقبوه ف درب عمر حومتو حسن الموكسان حيت كيلبسهم بزاف و كيبغي يدير راسو أنه ولد كيليميني و كاين لي كيعطي ليه مول زبيبة حيت عندو خالة ف وجهو ! معروف عليه ف دربهم و ناس لي كيعرفوه غادي يأكدو كلامي أنه كيستهزأ من بنات جيران و كيشد فيهم نتي شعرك حرش نتي رجليك كبار … سن ديالو ف العشرينات ! ما باغيش يبان لخبار ف راسكم ….. و معروف ف عين دياب كيسوق طموبيلتها و كيرافقها فكل سهراتها الخاصة و العامة 😉 …. ! ⛔️⛔️للمزيد من الصور الحصرية بالستوري⬆️⛔️⛔️قبل زواجو من سلمى رشيد كان فوطوغراف و كايمونطي الفيديوات ب 5000درهم شهريا ومن بعد الزواج و لى المانجر ديالها ! و لا ننسى هاد زواج كيسهل عليها أخد فيزات الخليج 🤭
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