تسريب فيديو يكشف هوية زوج الفنانة ” سلمى رشيد “

سلمى رشيد شوفو الفيديو للآخر تلقاو صورة ديالو ! إسمو حسن و كيلقبوه ف درب عمر حومتو حسن الموكسان حيت كيلبسهم بزاف و كيبغي يدير راسو أنه ولد كيليميني و كاين لي كيعطي ليه مول زبيبة حيت عندو خالة ف وجهو ! معروف عليه ف دربهم و ناس لي كيعرفوه غادي يأكدو كلامي أنه كيستهزأ من بنات جيران و كيشد فيهم نتي شعرك حرش نتي رجليك كبار … سن ديالو ف العشرينات ! ما باغيش يبان لخبار ف راسكم ….. و معروف ف عين دياب كيسوق طموبيلتها و كيرافقها فكل سهراتها الخاصة و العامة 😉 …. ! ⛔️⛔️للمزيد من الصور الحصرية بالستوري⬆️⛔️⛔️قبل زواجو من سلمى رشيد كان فوطوغراف و كايمونطي الفيديوات ب 5000درهم شهريا ومن بعد الزواج و لى المانجر ديالها ! و لا ننسى هاد زواج كيسهل عليها أخد فيزات الخليج 🤭