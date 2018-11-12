تسريب فيديو يكشف هوية زوج الفنانة ” سلمى رشيد “

أميرة خالد(صدى):

قام جمهور الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد بتسريب مقطع فيديو من الزواج وصوراً لزوجها، بعد أن حاولت إخفاء ذلك.

وتداول الجمهور مجموعة من المقاطع الوثائقية عن زوجها وصوراً لشاب عشريني، مؤكدين أنه يدعى حسن الكيناني ويعمل مصمم غرافيك.

وظهرت سلمى في مقطع فيديو وهي داخل المحكمة، بينما الشاب يمر بالقرب من احدى الكاميرات، وأكدوا أنه زوجها، حيث أنها لم تؤكد ذلك حتى الأن.