توجيه بالتحقيق العاجل في مسببات انجراف الرمال أسفل سكة قطار ” سار ” بالقريات

علي القحطاني(صدى):

وجه معالي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام نبيل العامودي الهيئة وفق مهامها التنظيمية، بإجراء تحقيق عاجل في مسببات انجراف الرمال أسفل مسار سكة قطار شركة سار الواقع بمحافظة القريات.

وجاء الانجراف بعد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة والتي شهدتها خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى تعليق الدراسة في المنطقة والقرى التابعة لها.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” القصيم – الرياض – حائل – الحدود الشمالية –عسير – الباحة مكة المكرمة- جازان ” غدًا الإثنين.