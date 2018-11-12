” الوطنية لمكافحة التبغ ” تتيح تطبيق جديد للبلاغات ضد مخالفات التبغ

عادل الحربي (صدى):

أتاحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغات عن أي من مخالفات التدخين المنصوص عليها في نظام مكافحة التدخين، وذلك عن طريق تطبيق ” مكافحة التبغ ” للهواتف الذكية.

ويمكن تحميل التطبيق على نظامي “ IOS “ ، و ” أندرويد ” ، من خلال الضغط على أيقونة ” بلاغ جديد ” ، وتحديد نوع البلاغ هل هو ضد أفراد أم منشآت، وبعدها اختيار نوع البلاغ من القائمة المنسدلة.

ثم يقوم المبلِّغ بإدخال اسمه ورقم الجوال والهوية، وكتابة تفاصيل مختصرة عن البلاغ، مثل مكان حدوث المخالفة واسم المنشأة وأي تفاصيل أخرى مهمة، ومن ثم الضغط على ” إرسال ” .

ويوفر التطبيق تفاصيل الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة التدخين، والمخالفات المنصوص عليها والغرامات المالية المترتبة عليها، والتي تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 20 ألف ريال.