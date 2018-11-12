المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يطلق حملة للتوعية بالمضادات الحيوية

محمد السعران(صدى):

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن بدء حملة التوعية بالمضادات الحيوية والطرق الصحيحة لإستخدامها وذلك تزامنًا مع ” الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية ” حيث تستمر الحملة خلال الفترة ” 12 – 18 نوفمبر الجاري ” وتتضمن إقامة فعاليات في عدد من المراكز التجارية بكافة مناطق المملكة، حيث وجهت رسائل الحملة إلى كافة أفراد المجتمع وتضمنت الرسائل التوعوية التأكيد على أهمية إستعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية، والحرص على إستخدام المضاد الحيوي حسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضاد مع الآخرين.

كما تم التركيز في الحملة على أهمية الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في المستشفيات وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات بهدف ضرورة إختيار المضاد الحيوي والجرعة والمدة المناسبة بحسب حالة المريض بهدف الحصول على نتيجة إيجابية لتحسن حالته ولمنع حدوث مقاومة للمضاد الحيوي.

وللمزيد من المعلومات حول المركز والحملة التوعوية زيارة حساب المركز في تويتر: [email protected]

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء إنتشارها ، كما يعمل على تعزيز الصحة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.