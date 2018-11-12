” مورينيو ” يوضح أسباب هزيمة فريقه أمام السيتي

طلال الغامدي(صدى):

علل مدرب ” مانشستر يونايتد ” جوزيه مورينيو، اليوم الإثنين، هزيمة فريقه 3-1 أمام غريمه ” مانشستر سيتي ” متصدر الدوري الإنجليزي أمس، بأن فريقه دفع ثمن إجهاد المباراة التي انتصر فيها على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي.

وأوضح ” مورينيو ” ، أن يونايتد عوض تأخره ليفوز 2-1 على بطل إيطاليا في ” تورينو ” ، بينما فاز سيتي 6-0 بسهولة على شاختار دونيتسك الأوكراني، قائلًا: ” على الجميع أن يتفق معي في أن الانتقال إلى تورينو ومواجهة أحد أفضل فرق العالم لمدة 90 دقيقة يختلف تمامًا عن الفوز على شاختار دونيتسك 6-0 دخلنا المباراة بظروف مختلفة تمامًا.

وأضاف ” مورينيو ” ، لا أتحدث عن الإرهاق البدني لكن الضغط الذهني، أعتقد أن بعض اللاعبين شعروا بذلك، ورفض توجيه انتقادات للاعبيه عقب الهزيمة، لافتًا إلى أنه يعتمد فقط على ما شعر به خلال المباراة وهو ما ظل حتى الدقيقة 80.

وأكمل ” مورينيو ” ، ارتكبنا أخطاء ودفعنا الثمن لكننا قاتلنا واتحدنا وهو شيء نبنيه ولن نخسره بسبب هزيمة ” ، هذا وتغيب عن المباراة لاعب الوسط الفرنسي ” بول بوجبا ” بسبب الإصابة، ورغم أن مورينيو لم يرغب في استخدام غيابه كمبرر للخسارة.

وقال ” مورينيو ” ، كان علينا إشراك فيلايني لكنه لم يكن جاهزا للعب لمدة 90 دقيقة، أتخيل لو كانت النتيجة 2-1 ثم أشركت فيلايني وهو يتمتع بالحيوية، أعتقد أن سيتي حينها كان سيكون في مأزق كبير.

هذا ويحتل يونايتد الآن المركز الثامن بفارق 12 نقطة خلف سيتي المتصدر ويتقدم بفارق 12 نقطة على كارديف سيتي الموجود في منطقة الهبوط.