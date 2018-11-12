بالفيديو.. الشيخ رضوان يعلق على مشاهير سناب شات الذين يدعون فك السحر

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ رضوان الرضوان باحث شرعي، اليوم الإثنين، على القبض على بعض مشاهير سناب شات يدعون فك السحر دون علم أو اختصاص.

وقال الشيخ رضوان عبر مشاركته في برنامج ساعة شباب على قناة ” روتانا خليجية ” : هؤلاء الأشخاص مثل الشياطين ينشرون الشر والكذب وهذه هي الطريقة الوحيدة لفك السحر.

وأضاف : أن العاقل الذي يعرف الله ولديه عقيدة بأن الله هو النافع والضار وهو الذي بيده كل شئ لايصدقون هؤلاء، ولايخافون إلا من الله عز وجل.