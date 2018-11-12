” كورتوا ” يكشف السر وراء انتصارات ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشف حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، عن السر وراء انتصارات ريال مدريد المتواصلة، وذلك بعد تحقيق الفريق الفوز الرابع له على التوالي أمام سلتا فيغو.

وحقَّق ريال مدريد، أمس الأحد، فوزًا على سلتا فيغو برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية : ” الأمور لم تكن تمضي على ما يرام في مباريات سابقة.. كما لم يحالفنا الحظ.. الجودة لم تتغير ولا الفريق.. ولكن هناك المزيد من الثقة ” .

وأشاد حارس المرمى البلجيكي، بالفرنسي كريم بنزيما، بطل الفوز على سلتا فيغو، قائلاً: ” إنه يساعد الفريق كثيراً في خلق فرص رغم أنهم ينتقدونه كثيرا لعدم تسجيله.. أنا سعيد للغاية به ” .