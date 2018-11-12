” الكلباني ” يوضح حكم دلع ” فتوحي وشيفو “

نواف السالم(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني، الداعية السعودي، أنه ليس هناك حرج في تدليع اسماء اللعيبة، فيقال على عبد الشافي ” شيفو ” ، ويقال على عبد الفتاح ” فتوحي ” ، مستندًا في ذلك إلى فتاوى من الشيخ بن باز يرحمه الله وغيره بعدم وجود تحريم أو ما شابهه في هذا الأمر.

وأعلن الكلباني ميوله النصراوية، مشددًا على أنه نصراوي قديم، لكنه لا يتابع حاليًا النصر والدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه كان متابعًا لماجد عبد الله، ومحيسن الجمعان، وعبد الله عبد ربه، وغيرهم من النجوم السابقين، واصفًا ماجد عبد الله بأسطورة الكرة السعودية دون منازع.