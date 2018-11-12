بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” القصيم – الرياض – حائل – الحدود الشمالية –عسير – الباحة مكة المكرمة- جازان ” .

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة المدينة المنورة غدًا الثلاثاء.