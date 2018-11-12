بالصور.. كيفية تطور تويوتا افالون عبر 5 أجيال

أميره خالد(صدى):

افالون الجديدة ظهرت في حفل خاص أقيم في منطقة جميرا في دبي، حيث كشفت الفطيم تويوتا، الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا في الإمارات العربية المتحدة، عن سيارة تويوتا أڤالون 2019 ، في جيلها الخامس الجديد كلياً ، والذي حافظ على هوية سيارات أفالون كواحدة من أفضل سيارات سيدان العائلية كبيرة الحجم ولكن مع أداء أفضل من أي وقت مضى ، لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة راقية ومرفهة.

وضمن حرص شركة تويوتا ممثلة بوكيلها الرسمي الفطيم على توفير سياراتها من كافة الفئات في السوق الإماراتي ، فقد ظهرت السيارة للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1995، أي بعد عام واحد فقط من طرحها على مستوى العالم، حيث حظيت أڤالون بترحيب كبير من قبل العملاء الذين يقدرون المستويات الرفيعة لجودة القيادة، والذين يبحثون عن الراحة الفائقة والمساحة الداخلية الرحبة، وخصوصاً عند التنقل لمسافات طويلة.

سنحاول استعراض تطور أفالون عبر أجيالها الخمسة من عام 1994 وحتى اليوم ، لنقدم لك لمحة مختصرة عن تاريخ السيارة التي أكبر سيارة سيدان في أسطول تويوتا

تويوتا افالون الجيل الأول (1994- 1999)

ونبدأ مع الجيل الأول من السيارة والذي ظهر عام 1994 كبدليل عن طراز تويوتا كريسيدا ، وفيما كانت تويوتا كريسيدا مزود بمحرك 6 اسطوانات مستقيم مع نظام الدفع الخلفي للعجلات ، جاءت أفالون بمحرك V6 مع نظام الدفع الأمامي للعجلات ، وبدأ إنتاج الجيل الأول من أفالون في مصنع تويوتا في مدينة (جورجتاون) في ولاية كنتاكي الأمريكية ، وهو نفس المصنع الذي ينتج سيارات تويوتا كامري ، واستخدمت تويوتا نفس القاعدة الهيكلية لسيارات كامري XV10 في صنع الجيل الأول من أفالون .

وتميزت أفالون بكونها السيارة اليابانية ذات المساحة الداخلية الأوسع في السوق الأمريكي ، حيث بلغت سعتها الداخلية 3,426 لتر ، كما توفرت السيارة بمقعد واحد عريض في الأمام لتتسع السيارة لست ركاب (3 في الأمام و 3 في الخلف)

وميكانيكياً زود الجيل الأول من تويوتا أفالون بمحرك V6 يولد قوة 192 حصان و 285 نيوتن.م من عزم الدوران .

وقبيل انتهاء صنع هذا الجيل عام 1999 ، قدمت تويتا نسخة محدثة من أفالون عام 1997 ، فرفعت من قوة المحرك إلى 200 حصان و 290 نيوتن.م من عزم الدوران ووفرت نظام المكابح المانعة للانزلاق ABS والوسائد الجانبية في الأمام كمواصفات قياسية .

الجيل الثاني (1999-2004)

الجيل الثاني من افالون والذي ظهر عام 1999 ، جاء أكبر من السابق في كل شيء ، باستثناء قاعدة العجلات والتي بقيت معتمدة على طراز كامري الطويل ، وزودت السيارة بمحرك V6 سعة 3 لتر مع نظام توقيت الصمامامت المتغير الذكي ليولد قوة 210 حصان و 298 نيوتن.م من عزم الدوران ، وهو نفس المحرك المستخدم في سيارات لكزس ES و تويوتا هايلاندر ، ويتصل به قير أوتوماتيكي من 4 سرعات .

وبالطبع فقد حصل الجيل الثاني على المزيد من مواصفات الرفاهية والأمان المتوفرة كمواصفات اختيارية ، ومنها نظام صوتي فاخر من نوع JBL ونظام ملاحة ونظام تكييف ثنائي المناطق ومقاعد كهربائية التحكم ، هذا بالإضافة إلى محول كهربائي بقوة 115 فولت يستخدم للمرة الأولى في عالم السيارات.

وتم تحديث هذا الجيل عام 2003 مع شبك جديد وأضواء أمامية وخلفية جديدة

الجيل الثالث (2004 – 2012)

ظهر الجيل الثالث في بداية عام 2005 في معرض ديترويت للسيارات بتصميم جديد كما زاد حجم أفالون الجديدة مقارنة بالأجيال السابقة.

وفي هذا الجيل تخلت أفالون عن المقعد الأمامي العريض والذي كان في لسابق من الميزات الشائعة في سيارات السيدان ، وفي المقابل فقد طورت تويوتا أرضية شبه مسطحة في الخلف ، لتوفر لركاب المقاعد الخلفية المزيد من الراحة .

وزودت أفالون في جيلها الثالث بمحرك V6 قوي سعة 3.5 لتر يولد قوة 280 حصان ، ينطلق بالسيارة من صفر إلى 60 ميل/س في 6 ثوان فقط ، ويتصل به قير أواتوماتيكي متسلسل من 5 سرعات ، إلا أن قوة المحرك تم تخفيضها إلى 268 حصان عام 2006 لتلائم المواصفات التي وضعتها جمعية مهندسي السيارات الأمريكية SAE .

وإلى جانب المواصفات الجديدة التي أصبحت تتوفر بشكل قياسي مثل مشغل أقراص سي دي ، والسقف الزجاجي والمقاعد كهربائية التحكم ..

وفرت النسخ الأرقى المزيد من مواصفات الرفاهية التي عززت من مكانة افالون في سوق السيارات الفخمة، كما أضافت المزيد المواصفات القياسية عبر السنوات اللاحقة مثل نظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات عام 2007 ونظام التحكم بثبات العجلات عام 2009 ، وأصبحت النوافذ الأربعة تعمل بالتحكم الكهربائي في عام 2010 فيما انضمت الكاميرا الخلفية إلى قائمة المواصفات القياسية عام 2011 .

الجيل الرابع (2012 – 2018)

تم الكشف عن الجيل الرابع عام 2012 في معرض نيويورك الدولي للسيارات ،

حيث حصلت أفالون في جيلها الجديد على نفس قاعدة العجلات المستخدمة في سيارة لكزس ES ، فيما تم إعادة تصميم الواجهة المامية مع أضواء سبيهة بتلك المستخدمة في سيارات كامري ، ومن الداخل اعتمدت أفالون الجديدة على لوحات لمسية بدلاً من الأزرار ، فيما أعلنت تويوتا عن تقديم نسخة هجينة من أفالون في نهاية العام .

وحصلت النسخة الهجينة على نظام هايبر شبيه بالنظام المستخدم في سيارة تويوتا كامري الهجينة يتألف من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي لتبلغ القوة الإجمالية للسيارة 149 كيلو واط أو ما يعادل 200 حصان

وفي عام 2015 تم تحديث افالون من موديل 2016 ، حيث خضعت السيارة لعملية تحديث اشتملت على بعض التغييرات على المقدمة مع نظام تعليق مطور لتحسين مستوى الراحة للركاب وتم إضافة نظام (تويوتا سيفيتي سينس) كمواصفة قياسية .

الجيل الخامس (2018 – الآن)

إلى جانب تصميم جريء تضمن أضواء LED أمامية مصقولة وشبك أمامي محاط بالكروم ومرايا بنفس لون الهيكل وتشكيلة مميزة من الجنوط تتراوح بين قياس 17 و 19 إنش وفتحات عادم مزدوجة مغطة بالكروم في الخلف

تميز هذا الجيل من افالون بسابقتين في تاريخ تويوتا ، الأولى توفير نظام أبل كار بلاي أوتو ، والثانية نظام التعليق المتكيف الاختياري .

ومن جهة أخرى فقد حصلت تويوتا أفالون الجديدة على المزايا المبتكرة التي يوفرها الجيل الثاني من حزمة تويوتا للسلامة (Toyota Safety Sense 2.0 ) لتعزيز سلامة الركاب وراحتهم تشمل نظام الأمان قبل التصادم PCS، ونظام تثبيت السرعة الراداري DRCC، ونظام الحفاظ على المسار LDA، ونظام الإضاءة العالي الأتوماتيكي (AHB).

وفيما اعتمدت تويوتا افالون 2019 على قاعدة عجلات سيارة لكزس ES ، فقد زودت السيارة بمحرك جديد سعة 3.5 لتر يتكون من 6 اسطوانات على شكل حرف V، ينتج عنه أقصى قوة مقدارها 298 حصاناُ وعزم دوران يبلغ 356 نيوتن.م.

كما تم تجهيز المحرك بأحدث الأنظمة للحصول على أقصى طاقة للمحرك، مع استهلاك منخفض للوقود في نفس الوقت .

اسعار تويوتا افالون 2019 الجديدة

أما من حيث الأسعار فيتوفر الجيل الجديد من سيارة تويوتا أڤالون 2019 في جميع صالات عرض الفطيم تويوتا بسعر 144,900 درهم (39,449 دولار أمريكي) شاملاً ضريبة القيمة المضافة لطراز SE+ و 164,900 درهم للفئة المحدودة (44,894 دولار).