هزيمة برشلونة تفتح النار بين بيكيه وسواريز أمام أعين ” ميسي “

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن حدوث مشادة كلامية بين لاعبي برشلونة جيرارد بيكيه ولويس سواريز، على خلفية الهزيمة التي تعرَّض لها الفريق أمام ريال بتيس.

وكان برشلونة قد تعرَّض إلى هزيمة مؤلمة أمام ريال بتيس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة فقط، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعبه كامب نو ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت التقارير الإعلامية، أن المشادة بدأت فور إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء، حيث استخدما الاثنان ألفاظاً غير لائقة، وذلك أمام أنظار نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اكتفى بالمشاهدة دون التدخل بينهما.

وأشارت التقارير، إلى أن سبب المشادة يرجع إلى الفرصة التي أضاعها بيكيه في الثواني الأخيرة من المباراة والتي كانت من الممكن أن تقود برشلونة لتفادي الهزيمة.