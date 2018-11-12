بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول احتجاز مدرب و37 طالبا إثر السيول بالرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف مدرب بأكاديمية لكرة القدم بالرياض سعد الشلهوب عن تفاصيل بشأن احتجاز الأمطار الحافلة التي أقلته و37 طالباً في طريق ديراب الجمعة الماضية، قائلا إنه تم إنقاذ الطلاب جميعهم دون أن يتعرض أي منهم للأذى.

وأوضح الشلهوب خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” يا هلا ” ، أنهم كانوا في طريقهم لرحلة ترفيهية ولم يتوقع أحد أن تكون الأمطار بهذه الغزارة، لكنهم فوجئوا بالأمطار الغزيرة والسيول تحاصرهم وهم في شارع ديراب.

وتابع أن السيول تسببت في تعطل الحافلة التي كانت تقلهم بطريق ديراب جنوب الرياض، ما أدى إلى احتجازهم وسط الأمطار، فقاموا بالاتصال بمديرية الدفاع المدني، إذ وصلتهم فرق الإنقاذ في غضون دقائق معدودة فقط وتمكنوا من إنقاذهم من الموت.