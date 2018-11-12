إزالة 17 سيارة تالفة بحي العتيبية بمكة

حسين العلي(صدى):

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلدية العتيبية الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة شاملة على السيارات المشوهة والمتهالكة ضمن نطاق البلدية أسفرت الحملة عن إزالة عدد (17) سيارة خربه وهياكل تالفة في عدد من الشوارع والأحياء الواقعة ضمن نطاق البلدية .



وقال رئيس بلدية العتيبية الفرعية الدكتور وليد بكر مليباري أن وجود السيارات التالفة يسبب إعاقة لحركة المرور إضافةً إلى تسببها في تشوه المنظر العام في المنطقة مما ينتج عنها ان تتحول إلى مرمى للنفايات والمخلفات ، مشيراً إلى أن عمليات النظافة وإزالة السيارات التالفة مستمرة لمعالجة الظواهر السلبية والتشوه البصري .