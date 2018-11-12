ضبط المتهمة الرئيسية في واقعة ” إبر الفراولة “

كانبرا(صدى):

أعلنت الشرطة الأسترالية عن القبض على القبض على المتهمة الرئيسية في قضية إبر الخياطة داخل فاكهة الفراولة التي تباع في المتاجر الأسترالية .

و تم اعتقال امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، امس الأحد على أن يتم توجيه التهم إليها في المحكمة .

ومن غير المعروف حتى الآن أي معلومات عن المرأة ودوافعها ودورها في جريمة إبر الفراولة. كما لم يتم تحديد العقوبة والغرامة بحقها.

وكانت الحكومة الأسترالية وأجهزة الأمن والشرطة في أستراليا قد استنفرت منذ سبتمبر الماضي بعد الإبلاغ عن مجموعة حالات غريبة، عثر فيها الزبائن على إبر خياطة في الفواكه وخاصة الفراولة.