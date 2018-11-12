بالصور.. إصابة أحد منسوبي الهلال الأحمر إثر حادث إنقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهد طريق ” العقيق – الباحة ” مقابل البسامي، حادث إنقلاب أسفر عن إصابة أحد منسوبي الهلال الأحمر.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن بلاغًا ورد لهم بشأن وقوع الحادث، وتوجهت فرقة إسعافية للموقع.

وذكر ” الزهراني ” أن بمعاينة الموقع اتضح المُصاب أحد الزملاء ومن الكفاءات المتميزة وكان يعمل بالنوبة المسائية قبل الحادث، وكانت إصابته خطيرة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة للُمصاب بالموقع قبل نقله إلى مستشفى العقيق العام ومن ثم تحويله لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم.