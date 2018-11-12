” الغذاء والدواء ” توقف استخدام مستحضر AZIMAC 250 mg

علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً لجميع الجهات الصحية بضرورة إيقاف استخدام التشغيلة رقم 17DJ55 من مستحضر AZIMAC 250 mg, Film-coated tablet، الذي تنتجه شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة “الرياض فارما” بالمملكة، وذلك بسبب اختلاف التركيز المذكور على العبوة الخارجية (250 ملجم) عن ما هو مذكور على الشريط الداخلي للمستحضر (500 ملجم) ما قد يؤدي إلى مضاعفة الجرعة.

وأبانت أن بلاغاً ورد عن اختلاف التركيز المذكور على العبوة الخارجية لمستحضر AZIMAC 250 mg عن الموجود على الشريط الداخلي للمستحضر، وجرى التحقق من وجود الخلل، ووجهت الهيئة الشركة الصانعة لسحب التشغيلة الخطأ بشكل عاجل، إضافة إلى إصدار تعميم لجميع الجهات الصحية بضرورة إيقاف استخدام تلك التشغيلة في حال توفرها.

ولفتت إلى أن الاسم التجاري للمستحضر هو AZIMAC 500 mg, Film-coated tablet، والاسم العلمي AZITHROMYCIN ، وتاريخ صلاحيته 08/2020

ولفتت إلى أن مفتشيها حجزوا أكثر من 55600 عبوة من ذلك المستحضر في مستودع أدوية الشركة بمدينة الرياض.

ونصحت الهيئة المستهلكين بالتأكد من مطابقة التركيز المذكور على العبوة مع ما هو مذكور على الشريط الداخلي للمستحضر، وإيقاف تناول ذلك المستحضر ومراجعة الطبيب المعالج.