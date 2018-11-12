91 طالبة بجدة يتنافسن على جائزة خادم الحرمين الشريفين للقرآن

نايف السالم(صدى):

انطلقت بالقسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن المرحلة الأولى من المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات وذلك في دورتها ( 21 ) على مستوى محافظة جدة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن هذه المسابقة والتي يستضيفها وينظمها القسم النسائي بالجمعية ممثلاً بإدارة مراكز الإشراف تشارك فيها (91) طالبة يمثلن دور ومساجد الجمعية و مدارس تحفيظ القرآن ومدارس التعليم العام وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وستمتد على مدى الأسبوع الجاري ، فيما يعلن بعد ختام المرحلة نتائج الفائزات على مستوى محافظة جدة.

وبيّن رئيس خيركم أن هذه المسابقة والتي تحمل الاسم الأغلى على نفوس أبناء هذا البلد المبارك تهدف لتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله ــ جل وعلا ــ حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً ، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته ، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة ،وإبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره .