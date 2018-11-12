مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 63.88 نقطة ليقفل عند مستوى 7774.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة, وأمانة للتأمين, وعناية, وباتك, وساكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات صناعة الورق, وإتحاد الخليج, وبنيان ريت, والتعاونية، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.91% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والأسماك، ودار الأركان, وينساب، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء، وينساب، الصادرات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 12.78 نقطة ليقفل عند مستوى 2457.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 138 صفقة.